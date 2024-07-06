Бабич відхилив пропозицію Чорноморця

Головний тренер болгарського Піріна Олександр Бабич відмовився від пропозиції очолили одеський Чорноморець.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією джерела, Бабич не проти повернутися працювати в Україну, однак не хоче повертатися до Чорноморця.

Також керівництво "моряків" до кандидатів Юрія Калитвинцева та Сергія Ковальця долучило до списку генерального менеджера Руху В’ячеслава Шевчука. З фахівцем вже відбулися перші контакти.

Нагадаємо, Шевчук має досвід роботи з донецьким Олімпіком.

Нещодавно клуб покинув головний тренер Роман Григорчук, який вже очолив азербайджанський Нефтчі. Після того у ЗМІ почали ширитися чутки, що його може замінити Юрій Максимов, але пізніше той спростував цю інформацію. Згодом, з'явилась інформація, що новим тренером одеситів стане Олексій Антонов.