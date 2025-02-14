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Бабич – про зимові збори Чорноморця: Моя оцінка позитивна

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 16:41
Бабич – про зимові збори Чорноморця: Моя оцінка позитивна
Олександр Бабич
ФК Чорноморець

Головний тренер одеського Чорноморця Олександр Бабич підбив підсумки зимових зборів, давши оцінку зіграним спарингам.

Слова фахівця наводить сайт "моряків".

"Моя оцінка зборам – позитивна. Ми провели майже 10 матчів під навантаженням. Відпрацювали дії в обороні, пресинг, перехід від атаки до захисту, різні фази гри. Під кінець зборів багато уваги приділяли тактиці та стандартам. Виконали заплановане майже на 90 відсотків. Трохи заважали дощі, приходилося коректувати програму занять.

Я вважаю, що всі команди, з якими Чорноморець зустрічався у Туреччині є міцними колективами. Ми хотіли зіграти із суперниками з різними стилями гри та це нам вдалось. В матчах брали участь всі футболісти, які працювали з нами, враховуючи й молодь. Всі мали отримати певне навантаження", – розповів Бабич.

Зазначимо, що для одеситів розіграш УПЛ поновиться вже 21 лютого матчем проти Колоса. Стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.

Раніше підсумки зимових зборів підбив наставник Зорі Младен Бартулович.

Олександр Бабич Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Олександр Бабич

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