Морально вбиті: Бабич – про стан Бутка та Петряка після скандального матчу з Олександрією

Головний тренер одеського Чорноморця Олександр Бабич оцінив моральний стан Івана Петряка та Богдана Бутка після матчу чемпіонату України проти Олександрії (0:3), де обох вилучили.

Цитує тренера "Український футбол".

"Після гри Петряк та Бутко були "вбитими". У тієї групи футболістів, яка грала з Олександрією, була своя робота. Я лише привітався з ними, а далі вони перейшли у тренажерний зал, з ними працював окремий тренер. Морально хлопців "вбили". Я розумію, що треба переключатися, мабуть, професіонали мають вміти залишати такі моменти в минулому і концентруватися на тому, що попереду. Ми розраховуємо на них як на лідерів у подальших матчах. А ще важливо, щоб і в тренувальному процесі від них ішов позитив", – сказав Бабич.

Нагадаємо, Бутко отримав червону картку після того, як нецензурно висловився в бік головного арбітра гри, також вилучили його партнера по команді Петряка за суперечки з суддею. У підсумку Чорноморець у меншості розгромно програв 0:3.

Після поразки підопічні Олександра Бабича посідають 13 місце в турнірній таблиці чемпіонату України з 12 балами в активі. Наступний матч "моряки" зіграють 7 грудня проти Кривбаса.