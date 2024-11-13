Асоціація футбольних федерацій Азербайджану шукає способи натуралізувати таланта Руха

Асоціація футбольних федерацій Азербайджану збирається натуралізувати молодого таланта львівського Руха Ролана Мустафаєва.

Про це пише Azerisport.com.

За даними джерела, АФФА провела перемовини з гравцем юнацької збірної України (U-17). Повідомляється, що українська сторона не збирається його відпускати.

Азербайджанські функціонери не планують відступати і шукають способи, щоб вирішити це питання.

Ролан – молодший брат Еміля Мустафаєва. Хавбек Полісся також має досвід гри за юнацькі збірні України, але потім вирішив на дорослому рівні представляти збірну Азербайджану.