Тоуні прокоментував гол Беллінгема у матчі проти Словаччини на Євро-2024

Нападник Брентфорда та збірної Англії Айвен Тоуні розповів, що він відчув полегшення, коли Джуд Беллінгем забив м'яч у ворота Словаччини (2:1) в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Я відчував, що м'яч потрапить до одного з наших гравців. На щастя, м'яч потрапив до Джуда, і він зумів покласти його в сітку воріт. Я бачив, що у нього був хороший контакт, і я бачив, що м'яч летить до воріт. Я знав, що м'яч влучить у ворота. Я відчув полегшення", — сказав гравець.

Нагадаємо, найкращим гравцем матчу став саме Беллінгем. Рятівний гол на останній хвилині основного часу він забив бісіклетою.

У чвертьфіналі підопічні Саутгейта зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка виявилась сильнішою за Італію.