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Найкраща футболістка світу: Ямал не захотів торкатися до мого Золотого м'яча

Руслан Травкін — 1 листопада, 07:56
Найкраща футболістка світу: Ямал не захотів торкатися до мого Золотого м'яча
Айтана Бонматі
Instagram

Іспанська футболістка Айтана Бонматі, які кілька днів тому вдруге поспіль стала володаркою Золотого м'яча, зізналася, що Ламін Ямал не захотів торкатися її нагороди, вважаючи, що це погана прикмета.

Про це вона сказала в інтерв'ю Relevo.

"На церемонії він спитав у мене, чи вигравіруване на ньому (Золотому м'ячі – прим.) моє ім'я. І я відповіла: "Ти хочеш до нього доторкнутися?"

На що він сказав з посмішкою: "Я не торкатимуся, це погана прикмета", – сказала Бонматі.

Нагадаємо, сам Ямал у Парижі отримав нагороду Kopa Trophy, яку вручають найкращому молодому футболісту світу.

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