Вдруге поспіль: футболістка Барселони отримала Золотий м'яч 2024 серед жінок
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Лідерка Барселони Айтана Бонматі виграла жіночий Золотий м'яч 2024.
Про це повідомляє пресслужба Ballon d'Or.
26-річна Бонматі приєдналася до академії Барселони ще у 2012 році. За першу команду вона дебютувала у 2016 році.
У чемпіонаті Іспанії футболістка забила 61 гол за 181 матч. У складі Барселони вона 5 разів ставала чемпіонкою Ла Ліга Феменіна та тричі вигравала Лігу чемпіонів. На її рахунку 26 голів за 65 поєдинків у складі збірної Іспанії.
Нагадаємо, що Бонматі виграла жіночий Золотий м'яч і минулого року. Зазначимо, що Барселона отримала нагороду найкращому клубу 2024 року.