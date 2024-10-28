Вдруге поспіль: футболістка Барселони отримала Золотий м'яч 2024 серед жінок

Лідерка Барселони Айтана Бонматі виграла жіночий Золотий м'яч 2024.

Про це повідомляє пресслужба Ballon d'Or.

26-річна Бонматі приєдналася до академії Барселони ще у 2012 році. За першу команду вона дебютувала у 2016 році.

У чемпіонаті Іспанії футболістка забила 61 гол за 181 матч. У складі Барселони вона 5 разів ставала чемпіонкою Ла Ліга Феменіна та тричі вигравала Лігу чемпіонів. На її рахунку 26 голів за 65 поєдинків у складі збірної Іспанії.

Нагадаємо, що Бонматі виграла жіночий Золотий м'яч і минулого року. Зазначимо, що Барселона отримала нагороду найкращому клубу 2024 року.