Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вдруге поспіль: футболістка Барселони отримала Золотий м'яч 2024 серед жінок

Руслан Травкін — 28 жовтня, 23:15
Вдруге поспіль: футболістка Барселони отримала Золотий м'яч 2024 серед жінок
x.com/FCBfemeni

Лідерка Барселони Айтана Бонматі виграла жіночий Золотий м'яч 2024.

Про це повідомляє пресслужба Ballon d'Or.

26-річна Бонматі приєдналася до академії Барселони ще у 2012 році. За першу команду вона дебютувала у 2016 році.

У чемпіонаті Іспанії футболістка забила 61 гол за 181 матч. У складі Барселони вона 5 разів ставала чемпіонкою Ла Ліга Феменіна та тричі вигравала Лігу чемпіонів. На її рахунку 26 голів за 65 поєдинків у складі збірної Іспанії.

Нагадаємо, що Бонматі виграла жіночий Золотий м'яч і минулого року. Зазначимо, що Барселона отримала нагороду найкращому клубу 2024 року.

Барселона Золотий м'яч Айтана Бонматі

Айтана Бонматі

Бонматі виграла жіночий Золотий м'яч 2023 року

Останні новини