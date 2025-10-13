У Барселоні встановили золоту скульптуру на честь володарки Золотого м'яча

Іспанський митець Дієго Охеда увічнив одну з найкращих футболісток світу, Айтану Бонматі, створивши золотий бюст на її честь.

Монумент 27-річної зірки Барселони встановили у парку Сіутаделла в столиці Каталонії. Основу скульптури виготовили за допомогою 3D-друку, а окремі деталі, вуха, герб і обличчя, майстер виліпив вручну з моделювальної глини.

Завершальним штрихом стала золота фольга, яка надає бюсту розкішного блиску. На підставці золотими літерами викарбувано напис каталонською:

"Aitana Bonmatí, tres vegades guanyadora de la Pilota d'Or. El nostre orgull" (Айтана Бонматі, триразова володарка Золотого м’яча. Наша гордість.)

🔵🔴| An artist made a golden bust of Aitana Bonmatí to commemorate her third Ballon d’or win 😮pic.twitter.com/ZsaDN6QEyn — ALL ABOUT BARÇA (@AllAboutBarcaa) October 8, 2025

Нагадаємо, напередодні у Парижі Айтана Бонматі отримала свій третій Золотий м'яч, обійшовши у голосуванні Ганну Гемптон (Англія), Люсі Бронз (Англія), Єву Пажор (Польща), Патрісію Гірахо (Іспанія), Алессію Руссо (Англія), Хлої Келлі (Англія), Алесія=ю Путельяс (Іспанія) та Маріону Калденті (Іспанія).