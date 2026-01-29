Аякс завершує підписання Зінченка – Романо

Гравець збірної України та Арсенала Олександр Зінченко близький до переходу в Аякс.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст у п'ятницю, 30 січня, вилетить в Амстердам для підписання контракту з нідерландським клубом.

Сума трансферу складе 1,5 млн євро, також передбачені додаткові виплати пов'язані з Лігою чемпіонів.

🚨🇺🇦 Oleksandr Zinchenko will fly to Amsterdam on Friday to sign in as new Ajax player.



Deal becomes permanent from Arsenal for €1.5m fee plus add-ons linked to UCL. pic.twitter.com/7wXuyIDuUe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026

Першу частину сезону Олександр провів в оренді у Ноттінгем Форест, за який відіграв 10 матчів, не відзначившись результативними діями. Напередодні клуби розірвали орендну угоду.

Нагадаємо, що за спиною українського лівого захисника є досвід виступів у Нідерландах. Протягом 2016 року Олександр грав в оренді за ПСВ (17 ігор, 4 асисти).

Зазначимо, що у турнірній таблиці Ередивізі Аякс посідає 3 місце, відстаючи від лідера чемпіонату ПСВ на 16 очок.