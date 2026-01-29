Аякс завершує підписання Зінченка – Романо
Гравець збірної України та Арсенала Олександр Зінченко близький до переходу в Аякс.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Футболіст у п'ятницю, 30 січня, вилетить в Амстердам для підписання контракту з нідерландським клубом.
Сума трансферу складе 1,5 млн євро, також передбачені додаткові виплати пов'язані з Лігою чемпіонів.
Першу частину сезону Олександр провів в оренді у Ноттінгем Форест, за який відіграв 10 матчів, не відзначившись результативними діями. Напередодні клуби розірвали орендну угоду.
Нагадаємо, що за спиною українського лівого захисника є досвід виступів у Нідерландах. Протягом 2016 року Олександр грав в оренді за ПСВ (17 ігор, 4 асисти).
Зазначимо, що у турнірній таблиці Ередивізі Аякс посідає 3 місце, відстаючи від лідера чемпіонату ПСВ на 16 очок.