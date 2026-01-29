Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аякс завершує підписання Зінченка – Романо

Олександр Булава — 29 січня 2026, 22:51
Аякс завершує підписання Зінченка – Романо
Олександр Зінченко
Getty Images

Гравець збірної України та Арсенала Олександр Зінченко близький до переходу в Аякс.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст у п'ятницю, 30 січня, вилетить в Амстердам для підписання контракту з нідерландським клубом.

Сума трансферу складе 1,5 млн євро, також передбачені додаткові виплати пов'язані з Лігою чемпіонів.

Першу частину сезону Олександр провів в оренді у Ноттінгем Форест, за який відіграв 10 матчів, не відзначившись результативними діями. Напередодні клуби розірвали орендну угоду.

Нагадаємо, що за спиною українського лівого захисника є досвід виступів у Нідерландах. Протягом 2016 року Олександр грав в оренді за ПСВ (17 ігор, 4 асисти). 

Зазначимо, що у турнірній таблиці Ередивізі Аякс посідає 3 місце, відстаючи від лідера чемпіонату ПСВ на 16 очок.

Аякс Олександр Зінченко Футбольні трансфери Арсенал Лондон

Арсенал Лондон

Арсенал та Ноттінгем розірвали угоду щодо Зінченка – ЗМІ
ЗМІ розкрили нові деталі потенційного трансферу Зінченка в Аякс
Артета: Ніхто не має більшої мотивації виграти АПЛ, ніж я
Кройф особисто веде переговори з Артетою з приводу трансферу Зінченка – ЗМІ
Марсель орендував в Арсенала наймолодшого дебютанта в історії АПЛ

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік