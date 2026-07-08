Іменитий одноклубник Циганкова та Ваната повернувся в Аякс

Відомий нідерландський захисник Жирони Дейлі Блінд перейшов у амстердамський Аякс.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Контракт розрахований на один рік – до літа 2027 року. Блінд перейшов у Аякс на правах вільного агента. Кольори Жирони 36-річний ветеран захищав протягом останніх трьох сезонів.

Блінд уже вдруге повертається в Аякс. Він є вихованцем амстердамського клубу, за першу команду грав у 2008 – 2014 роках, після чого захищав кольори Аякса в 2018 – 2023 роках.

Окрім цього, Блінд захищав кольори Гронінгена, Манчестер Юнайтед і Баварії. Забив 3 голи в 108 матчах за збірну Нідерландів.

Нагадаємо, 1 липня Аякс попрощався з хавбеком збірної України Олександром Зінченком.