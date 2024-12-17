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Могли виступити краще: автор переможного голу Полісся у ворота Шахтаря підбив підсумки першого кола УПЛ

Микола Дендак — 17 грудня 2024, 15:15
Могли виступити краще: автор переможного голу Полісся у ворота Шахтаря підбив підсумки першого кола УПЛ
Богдан Михайліченко
ФК Полісся

Захисник житомирського Полісся Богдан Михайліченко підбив підсумки першого кола УПЛ сезону-2024/25, наголосивши, що команда могла виступити краще.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Так виходить, що з Шахтарем ми виграємо і не пропускаємо. Не знаю, чому так. Ми не могли виграти вісім матчів. Ми завжди виходимо агресивно, хочемо завжди виграти, але це футбол. Виграли Шахтар, але могли краще виступити перше коло, тому будемо готуватися", – сказав футболіст.

Нагадаємо, в останньому 17 турі перед зимовою перервою гол Михайліченка у ворота Шахтаря приніс Поліссю перемогу.

Варто зазначити, що це вже третя поспіль поразка "гірників" у матчах з Поліссям. Ще в одному команди не відзначилися голами, зігравши внічию 0:0.

Шахтар втратив можливість підібратися до Олександрії, яка не змогла перемогти ЛНЗ (1:1). "Помаранчево-чорні" продовжують йти третіми у чемпіонаті, маючи 33 очки.

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Богдан Михайліченко

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