Могли виступити краще: автор переможного голу Полісся у ворота Шахтаря підбив підсумки першого кола УПЛ

Захисник житомирського Полісся Богдан Михайліченко підбив підсумки першого кола УПЛ сезону-2024/25, наголосивши, що команда могла виступити краще.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Так виходить, що з Шахтарем ми виграємо і не пропускаємо. Не знаю, чому так. Ми не могли виграти вісім матчів. Ми завжди виходимо агресивно, хочемо завжди виграти, але це футбол. Виграли Шахтар, але могли краще виступити перше коло, тому будемо готуватися", – сказав футболіст.

Нагадаємо, в останньому 17 турі перед зимовою перервою гол Михайліченка у ворота Шахтаря приніс Поліссю перемогу.

Варто зазначити, що це вже третя поспіль поразка "гірників" у матчах з Поліссям. Ще в одному команди не відзначилися голами, зігравши внічию 0:0.

Шахтар втратив можливість підібратися до Олександрії, яка не змогла перемогти ЛНЗ (1:1). "Помаранчево-чорні" продовжують йти третіми у чемпіонаті, маючи 33 очки.