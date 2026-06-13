Учасник ЧС-2026 продовжив контракт із головним тренером
Ральф Рангнік
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Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік продовжив контракт з національно. командою.
Нова угода розрахована до 2028 року.
Під керівництвом Рангніка австрійці вийшли на Євро-2024, де дійшли до 1/8 фіналу. У Лізі націй Австрія залишилася у дивізіоні В, але успішно кваліфікувалася на чемпіонат світу-2026, де у групі J зіграє з командами Йорданії, Аргентини та Алжиру.
Раніше фахівець відмовився від посади технічного директора Мілана, яку йому пропонував італійський клуб.