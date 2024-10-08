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Лас-Пальмас звільнив головного тренера

Олег Дідух — 8 жовтня, 16:52
Лас-Пальмас звільнив головного тренера
Луїс Карріон
ФК Лас-Пальмас

Аутсайдер Ла Ліги Лас-Пальмас звільнив з посади головного тренера Луїса Карріона.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Таке рішення керівництво "жовтих" ухвалило в зв’язку з провальним стартом у нинішньому сезоні. Карріон очолив Лас-Пальмас лише влітку поточного року, проте під його керівництвом команда так і не зуміла виграти жодного офіційного матчу.

В дев’яти турах чемпіонату Іспанії Лас-Пальмас тричі зіграв унічию та зазнав 6 поразок. Із трьома очками в активі команда наразі займає останнє, 20-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від "рятівної" 17-ї позиції вже на 5 балів.

Останнім для Карріона став поєдинок 9-го туру іспанської першості, в якому Лас-Пальмас вдома програв 0:1 Сельті, незважаючи на те, що гості завершували матч вдев’ятьох.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Лас-Пальмас

Лас-Пальмас

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