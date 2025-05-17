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Атлетико зацікавлений у трансфері нападника Ювентуса

Олександр Булава — 17 травня 2025, 00:35
Атлетико зацікавлений у трансфері нападника Ювентуса
Влахович
Фото - Getty Images

Туринський Ювентус очікує на пропозиції щодо трансферу нападника Душана Влаховича.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У поточному сезоні зарплата зросла до 12 млн євро і клуб хотів би продовжити контракт з Душаном, але той не зацікавлений у цьому варіанті. Отже, "б'янконері" доведеться продати футболіста цього літа, щоб уникнути його відходу на правах вільного агента після завершення сезону-2025/26.

25-річний форвард перебуває на радарах мадридського Атлетико, який хоче скористатися ситуацією та підписати футболіста.

Влаховича раніше пов'язували з Арсеналом, Челсі та Барселоною, але його невдалі виступи у другій частині сезону охолодили інтерес клубів. Цього сезону на його рахунку 14 голів у 39 матчах, але в Серії А у 2025 році він відзначився лише двічі.

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Душан Влахович

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