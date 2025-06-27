Атлетико віддасть 50 мільйонів за вінгера Вільярреала

Вінгер Вільярреала Алекс Баена продовжить кар’єру в Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби вже узгодили всі деталі угоди. Вільярреал отримає за свого гравця 45 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів.

Сам Баена дав згоду на перехід в Атлетико ще кілька тижнів тому. Незабаром 23-річний гравець збірної Іспанії пройде медогляд і підпише контракт зі своїм новим клубом.

Раніше повідомлялося про те, що частиною трансферу Баени стане Родріго Рікельме, який відправиться у Вільярреал за 15 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Алекс Баена взяв участь у 33 матчах, у яких відзначився 7 голами та 10 асистами. На рахунку вінгера 2 голи в 9 матчах за збірну Іспанії.

Вчора повідомлялося про те, що Атлетико підпише захисника Аталанти Маттео Руджері.