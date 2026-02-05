Українська правда
Атлетико розтрощив Бетіс на шляху в півфінал Кубку Іспанії

Олександр Булава — 5 лютого 2026, 23:55
Сьогодні, 5 лютого, відбувся чвертьфінальний матч Кубку Іспанії з футболу, в якому Бетіс вдома поступився мадридському Атлетико.

Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 5:0.

Вже у першому таймі "матрацники" забезпечили собі комфортну перевагу – голами відзначились Давід Ганцко, Джуліано Сімеоне та зірковий новачок Адемола Лукман.

У другій половині Атлетиком м'ячами Грізманна та Альмали встановив остаточний рахунок зустрічі.

Кубок Іспанії
1/4 фіналу, 5 лютого

Бетіс – Атлетико Мадрид 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 – 12 Ганцко, 0:2 – 30 Сімеоне, 0:3 – 37 Лукман, 0:4 – 62 Грізманн, 0:5 – 83 Альмада

Нагадаємо, напередодні у півфінал вийшла каталонська Барселона, яка обіграла Альбасете.

