Атлетико націлився на хавбека Інтера

Атлетико Мадрид зацікавлений у підписанні центрального півзахисника міланського Інтера та збірної Італії Давіде Фраттезі.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Інтер готовий продати Фраттезі цього літа. При цьому міланський клуб захотів, щоби Атлетико включив в угоду свого вінгера Джуліано Сімеоне, але отримав від "Матрацників" відмову.

Окрім Атлетико, на Сімеоне претендує ряд клубів Серії А, включно з Наполі та Ромою. Контракт Фраттезі з Інтером діє до літа 2028 року, трансферна вартість 26-річного хавбека оцінюється в 35 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 на рахунку Фраттезі 7 голів і 2 асисти в 47 матчах у всіх турнірах. Італієць виступає за Інтер з літа 2023 року. Наразі він відновлюється після травми, через яку не зіграв на клубному чемпіонаті світу-2025.