Інтер втратив ще одного гравця до завершення клубного чемпіонату світу

Центральний півзахисник Інтера і збірної Італії Давіде Фраттезі більше не зіграє на клубному чемпіонаті світу 2025 року. Хавбек уже покинув США і полетів у Італію відновлюватися після травми.

Про це повідомив сам гравець у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

"Зі згоди клубу та тренерського штабу, я повертаюся в Італію для того, щоби пройти поглиблену діагностику проблеми, яка не покидає мене ще від матчу проти Барселони. Скоро зустрінемося. Бажаю успіху партнерам по команді", – написав Фраттезі.

Хавбек на нинішньому клубному чемпіонаті світу так і не зіграв жодного матчу. Раніше США уже покинути 4 гравці Інтера: Бенжамен Павар, Ян Біссек, Хакан Чалханоглу та Пьотр Зелінські.

Сьогодні, 30 червня, Інтер у 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу зіграє з Флуміненсе, початок поєдинку – о 22:00 за Києвом.