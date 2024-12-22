Атлетико вперше під керівництвом Сімеоне переміг Барселону на виїзді
Дієго Сімеоне
Instagram Атлетико Мадрид
Перемога над Барселоною (2:1) в межах 18 туру іспанської Ла Ліги стала історичною для Атлетико.
Справа в тому, що цей виїзний тріумф над каталонцями став для "кольчонерос" першим під керівництвом Дієго Сімеоне.
Варто зазначити, що це також перша виїзна перемога Атлетико над Барселоною з 5 лютого 2006 року (3:1).
Нагадаємо, що Дієго Сімеоне очолив "матрацників" 23 грудня 2011 року.
За цей час він двічі привів столичний клуб до звання чемпіона Іспанії, двох перемог у Лізі Європи та двох Суперкубків УЄФА.
Раніше форвард Атлетико Хуліан Альварес розповів, чому він погодився на трансфер до Мадрида, відмовившись від пропозиції ПСЖ.