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Атлетико вперше під керівництвом Сімеоне переміг Барселону на виїзді

Олексій Погорелов — 22 грудня 2024, 12:26
Атлетико вперше під керівництвом Сімеоне переміг Барселону на виїзді
Дієго Сімеоне
Instagram Атлетико Мадрид

Перемога над Барселоною (2:1) в межах 18 туру іспанської Ла Ліги стала історичною для Атлетико.

Справа в тому, що цей виїзний тріумф над каталонцями став для "кольчонерос" першим під керівництвом Дієго Сімеоне.

Варто зазначити, що це також перша виїзна перемога Атлетико над Барселоною з 5 лютого 2006 року (3:1).

Нагадаємо, що Дієго Сімеоне очолив "матрацників" 23 грудня 2011 року.

За цей час він двічі привів столичний клуб до звання чемпіона Іспанії, двох перемог у Лізі Європи та двох Суперкубків УЄФА.

Раніше форвард Атлетико Хуліан Альварес розповів, чому він погодився на трансфер до Мадрида, відмовившись від пропозиції ПСЖ.

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