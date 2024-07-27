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Атлетико підтвердив трансфер чемпіона Європи

Олександр Булава — 27 липня, 19:29
Атлетико підтвердив трансфер чемпіона Європи

Мадридський Атлетико домовився з Реалом Сосьєдад щодо трансферу захисника збірної Іспанії Робена Ле Нормана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода буде завершена найближчими днями, коли 27-річний оборонець повернеться з відпустки, у якій перебував після перемоги на Євро-2024.

Трансфер буде коштувати "матрацникам" 30 млн євро.

Нагадаємо, Ле Норман разом зі збірною Іспанії виграв чемпіонат Європи. Захисник взяв участь у шести поєдинках, зокрема й у фіналі проти Англії (2:1).

Раніше агент українського нападника Артема Довбика назвав причини зриву переходу гравця в Атлетико Мадрид.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Сосьєдад Футбольні трансфери Атлетико Мадрид

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