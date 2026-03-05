Атлетико націлився на трансфер півзахисника ПСЖ

Півзахисник ПСЖ Лі Кан Ін потрапив до сфери інтересів Атлетико.

Про це повідомив інсайдер Маттео Моретто.

За його інформацією, південнокорейський хавбек є одним із пріоритетних кандидатів на трансфер у літнє вікно 2026 року.

Команди обговорювали перехід футболіста взимку, однак не дійшли до угоди.

Водночас ПСЖ хоче продовжити контракт із 25-річним гравцем, чинна угода якого з клубом розрахована до літа 2028 року.

У поточному сезоні кореєць провів за паризький клуб 28 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

Напередодні французька Ліга 1 перенесла поєдинок між ПСЖ та Нантом, який повинен був відбутись у рамках 26 туру, на пізніший термін.