Атлетико націлився на трансфер півзахисника ПСЖ
Лі Кан Ін
Півзахисник ПСЖ Лі Кан Ін потрапив до сфери інтересів Атлетико.
Про це повідомив інсайдер Маттео Моретто.
За його інформацією, південнокорейський хавбек є одним із пріоритетних кандидатів на трансфер у літнє вікно 2026 року.
Команди обговорювали перехід футболіста взимку, однак не дійшли до угоди.
Водночас ПСЖ хоче продовжити контракт із 25-річним гравцем, чинна угода якого з клубом розрахована до літа 2028 року.
У поточному сезоні кореєць провів за паризький клуб 28 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.
