Барселона завдяки дублю Ферміна вирвала перемогу над Атлетико у центральному матчі 12 туру Ла Ліги

У неділю, 8 листопада, відбулися чергові матчі 12 туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2026/27.

Так, у центральному поєдинку туру Атлетико Мадрид приймав Барселону. "Матрацники" краще почали гру – вихід віч-на-віч не реалізував Альварес, згодом удар прийняла стійка. Однак і Барселона мала свої моменти у відповідь.

Перший гол вболівальники побачили вже на 10 хвилині – вперед вийшли господарі завдяки удару від Сімеоне. Барселона перехопила ініціативу, але зуміла зрівняти рахунок лише наприкінці тайму – голо відзначився Фермін.

Він же і вирвав для каталонців перемогу, відзначившись у середині другого тайму з передачі Ламіна Ямала.

В інших матчах ігрового дня Бетіс обіграв Ельче, Реал Сосьєдад здолав Райо Вальєкано, Вільярреал впевнено обіграв Хетафе, а Сельта і Леванте розписали мирову.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

12 тур, 8 листопада

Ельче – Бетіс 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 81 Рікельме, 0:2 – 89 Бартра

Сельта Віго – Леванте 0:0

Реал Сосьєдад – Райо Вальєкано 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 67 Оскарссон

Вільярреал – Хетафе 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 80 Б'юкенен, 2:0 – 90+1 Ромеро

Атлетико Мадрид – Барселона 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 10 Сімеоне, 1:1 – 45 Фермін, 1:2 – 66 Фермін

Таким чином Барселона продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи другий Реал на 3 очки. Атлетико йде третім, відстаючи від лідера на 5 балів.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, раніше Реал розгромив Валенсію, а Атлетик зіграв унічию з Осасуною.