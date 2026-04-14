Атлетико Мадрид – Барселона: прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Букмекери визначилися з котируваннями на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому мадридський Атлетико прийматиме каталонську Барселону.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу-відповіді є Барселона. На перемогу "синьо-гранатових" можна поставити з коефіцієнтом 1,86. Нічия – 4,20. Виграш Атлетико – 3,50.

Водночас у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу підопічним Дієго Сімеоне. На вихід "матрацників" до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,26. Прохід підопічних Гансі Фліка до наступної стадії оцінили коефіцієнтом 3,50.

Поєдинок Атлетико – Барселона відбудеться 14 квітня на стадіоні "Ріяд Ейр Метрополітано" у Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в першому матчі Атлетико на виїзді переміг Барселону з рахунком 2:0.

