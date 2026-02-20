Все вирішило пенальті: Атлетик вирвав перемогу над Ельче у 25-му турі Ла Ліги

Сьогодні, 20 лютого, відбувся стартовий матч 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому Атлетик Більбао приймав Ельче.

Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

Всі голи були забиті у другому таймі. На 64 хвилині Гурусета вивів Атлетик вперед, однак вже за 4 хвилини Ельче здобув право пробити пенальті. 11-метровий впевнено реалізував Андре Сілва.

Вирішальний момент стався вже на останній хвилині основного часу, коли пенальті заробив і Атлетик. Гурусета забив вдруге та приніс своїй команді перемогу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

25 тур, 20 лютого

Атлетик Більбао – Ельче 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 64 Гурусета, 1:1 – 68 Сілва (пенальті), 2:1 – 89 Гурусета (пенальті)

Цей результат дозволив Атлетику обійти Реал Сосьєдад та піднятися на 8 сходинку, а Ельче залишилося на 16 сходинці. Однак інші команди ще не грали матчі 25-го туру.

Нагадаємо, напередодні Реал Сосьєдад здолав Атлетик у першому півфінальному матчі Кубку Іспанії. Матч-відбповідь запланований на 4 березня.