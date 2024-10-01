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Без низки травмованих гравців: Аталанта визначилася із заявкою на матч ЛЧ проти Шахтаря

Андрій Яросименко — 1 жовтня, 16:06
Без низки травмованих гравців: Аталанта визначилася із заявкою на матч ЛЧ проти Шахтаря

Головний тренер італійської Аталанти Джан П'єро Гасперіні визначився із заявкою на матч 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На поєдинок проти українського колективу вирушать 23 гравці. Зазначимо, що до списку не потрапила низка гравців команди, яка наразі відновлюються від травм, серед них: Марко Брешіаніні, Ісак Гієн, Рафаель Толой, Джорджіо Скальвіні та Джанлука Скамаккі.

Раніше заявку опублікував Шахтар. Поєдинок відбудеться у середу, 2 жовтня, на Фелтінс-Арені в німецькому Гельзенкірхені. Початок – о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.

Нагадаємо, суперниками "гірників" на етапі єдиної ліги також будуть німецькі Баварія та Боруссія Дортмунд, англійський Арсенал, швейцарський Янг Бойз, нідерландський ПСВ та французький Брест.

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Аталанта

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