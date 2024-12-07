В Аталанті визначились з майбутнім свого лідера
Аталанта намагатиметься зберегти нігерійського форварда Адемолу Лукмана під час зимового трансферного вікна.
Про це повідомив президента клубу Луку Перкассі, його слова передає Фабріціо Романо.
"Наш план – нічого не змінювати в січневому вікні", – розповів Перкассі.
Раніше повідомлялося про інтерес європейських клубів до 27-річного нападника.
У поточному сезоні Лукман провів 17 матчів, у яких відзначився 10 голами й 7 асистами. Трансфермаркт оцінює його в 40 млн євро. Чинний контракт розрахований до літа 2026 року.
Напередодні Аталанта з голом Лукмана обіграла Мілан та очолила турнірну таблицю Серії А.