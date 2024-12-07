В Аталанті визначились з майбутнім свого лідера

Аталанта намагатиметься зберегти нігерійського форварда Адемолу Лукмана під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомив президента клубу Луку Перкассі, його слова передає Фабріціо Романо.

"Наш план – нічого не змінювати в січневому вікні", – розповів Перкассі.

Раніше повідомлялося про інтерес європейських клубів до 27-річного нападника.

У поточному сезоні Лукман провів 17 матчів, у яких відзначився 10 голами й 7 асистами. Трансфермаркт оцінює його в 40 млн євро. Чинний контракт розрахований до літа 2026 року.

Напередодні Аталанта з голом Лукмана обіграла Мілан та очолила турнірну таблицю Серії А.