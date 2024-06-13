Астон Вілла розірвала контракт з Коутінью
Астон Вілла домовилась з бразильським півзахисником Філіппе Коутінью про розірвання контракту.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Футболіст стане вільним агентом. Над його підписанням вже працює Васку да Гама, клуб в якому Філіппе колись розпочинав кар’єру.
Нагадаємо, у минулому сезоні 32-річний бразилець зіграв лише два матчі за Віллу, після чого його відправили в оренду в Аль-Духайль, де він відзначився шістьма голами та трьома результативними передачами у 20 поєдинках.
Нагадаємо, що Астон Вілла посіла 4 місце в Англійській Прем'єр-лізі цього сезону та вперше за 41 рік кваліфікувалася в Лігу чемпіонів.