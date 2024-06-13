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Астон Вілла розірвала контракт з Коутінью

Олександр Булава — 13 червня, 00:10
Астон Вілла розірвала контракт з Коутінью

Астон Вілла домовилась з бразильським півзахисником Філіппе Коутінью про розірвання контракту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Футболіст стане вільним агентом. Над його підписанням вже працює Васку да Гама, клуб в якому Філіппе колись розпочинав кар’єру.

Нагадаємо, у минулому сезоні 32-річний бразилець зіграв лише два матчі за Віллу, після чого його відправили в оренду в Аль-Духайль, де він відзначився шістьма голами та трьома результативними передачами у 20 поєдинках.

Нагадаємо, що Астон Вілла посіла 4 місце в Англійській Прем'єр-лізі цього сезону та вперше за 41 рік кваліфікувалася в Лігу чемпіонів.

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