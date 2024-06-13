Астон Вілла розірвала контракт з Коутінью

Астон Вілла домовилась з бразильським півзахисником Філіппе Коутінью про розірвання контракту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Футболіст стане вільним агентом. Над його підписанням вже працює Васку да Гама, клуб в якому Філіппе колись розпочинав кар’єру.

🚨🇧🇷 Philippe Coutinho and Aston Villa have agreed on contract termination after his loan spell in Qatar.



Coutinho, set to be available as free agent with Vasco da Gama working on his return — as @brunoandrd reports. pic.twitter.com/xJnrAztZxb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2024

Нагадаємо, у минулому сезоні 32-річний бразилець зіграв лише два матчі за Віллу, після чого його відправили в оренду в Аль-Духайль, де він відзначився шістьма голами та трьома результативними передачами у 20 поєдинках.

Нагадаємо, що Астон Вілла посіла 4 місце в Англійській Прем'єр-лізі цього сезону та вперше за 41 рік кваліфікувалася в Лігу чемпіонів.