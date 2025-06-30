Вигравав Лігу чемпіонів та клубний ЧС: Атлетико попрощався із досвідченим захисником

Мадридський Атлетико повідомив про завершення співпраці із захисником Сесаром Аспілікуетою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 35-річного футболіста завершився 30 червня і не був продовжений. Аспілікуета провів у складі "матрацників" два сезони, зігравши 54 матчі в усіх турнірах.

У команді Дієго Сімеоне він виступав як у центрі захисту, так і на флангах оборони.

"Мені пощастило щодня працювати з неймовірними людьми як на полі, так і за його межами. Дякую всім, хто змусив мене відчути себе частиною цієї сім’ї з першого дня", – заявив Аспілікуета .

Протягом кар’єри захисник також грав за Челсі, Осасуну та Олімпік Марсель. У складі англійської команди ставав переможцем Ліги чемпіонів та клубного чемпіонату світу. За збірну Іспанії Аспілікуета провів 44 матчі.

Раніше повідомлялося, що Сесаром цікавилася Сельта.