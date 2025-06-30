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Вигравав Лігу чемпіонів та клубний ЧС: Атлетико попрощався із досвідченим захисником

Андрій Мошкун — 30 червня 2025, 17:54
Вигравав Лігу чемпіонів та клубний ЧС: Атлетико попрощався із досвідченим захисником
Сесар Аспілікуета
Getty Images

Мадридський Атлетико повідомив про завершення співпраці із захисником Сесаром Аспілікуетою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 35-річного футболіста завершився 30 червня і не був продовжений. Аспілікуета провів у складі "матрацників" два сезони, зігравши 54 матчі в усіх турнірах.

У команді Дієго Сімеоне він виступав як у центрі захисту, так і на флангах оборони.

"Мені пощастило щодня працювати з неймовірними людьми як на полі, так і за його межами. Дякую всім, хто змусив мене відчути себе частиною цієї сім’ї з першого дня", – заявив Аспілікуета.

Протягом кар’єри захисник також грав за Челсі, Осасуну та Олімпік Марсель. У складі англійської команди ставав переможцем Ліги чемпіонів та клубного чемпіонату світу. За збірну Іспанії Аспілікуета провів 44 матчі.

Раніше повідомлялося, що Сесаром цікавилася Сельта.

Сесар Аспілікуета Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Атлетико Мадрид

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