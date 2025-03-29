Врахували попередній матч: Ашур – про перемогу над ЛНЗ

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур оцінив результат поєдинку з ЛНЗ у 22 турі чемпіонату України.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

Гравці його команди правильно врахували попередній матч з Вересом (1:5).

"Ми раді, що вдалося виграти. Звісно, нелегко, і не очікували, що буде легко проти такого суперника з таким підбором гравців.

Я дуже радий, що хлопці, враховуючи попередній матч, враховуючи ту паузу, на яку цей матч прийшовся, враховуючи той абсолютно розрізнений, абсолютно полярний стан, у якому повернулася певна кількість гравців, враховуючи те, що хтось повернувся до тренування вчора, хтось позавчора, тут уже більше йшлося про той факт, що ми просто не можемо припустити подібного, що було в попередній грі, в жодному з матчів, які залишилися в цьому сезоні.

Тому у цій грі було і про вольові якості, і про гідність так само. Хлопцям дуже вдячний за перемогу", – розповів Ашур.