Збірна України вміє тримати удар: Ашур – про матч з Бельгією

Головний тренер Полісся Імад Ашур вважає, що гол Олексія Гуцуляка змінив хід матчу з Бельгією (3:1) у плейоф Ліги націй.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Не можу сказати, що й ця гра була легкою, давайте відверто. Дійсно, з голом Гуцуляка стався саме такий перелом. Цей емоційний фактор і в наступному матчі він може бути різний, абсолютно інша гра може бути. Легко точно не буде, ми розуміємо проти якої збірної ми граємо.

Можливо нам пощастило, що зараз вони знаходяться в такому процесі змін, перебудов. А ми виходили з моментів, де вже більш цілісно виглядаємо як колектив.

Збірна показала як вона тримає удар, це дуже важливо. Це характер, це бажання й звісно ж, наявність таких виконавців у нашій збірній, це має впливати на будь-які матчі, але легко точно не буде. Я думаю, що абсолютно всі, хто є учасником цього процесу, це дуже прекрасно розуміють", – зазначив Ашур.