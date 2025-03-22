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Збірна України вміє тримати удар: Ашур – про матч з Бельгією

Олександр Булава — 22 березня 2025, 16:32
Збірна України вміє тримати удар: Ашур – про матч з Бельгією
Імад Ашур
ФК Полісся

Головний тренер Полісся Імад Ашур вважає, що гол Олексія Гуцуляка змінив хід матчу з Бельгією (3:1) у плейоф Ліги націй.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Не можу сказати, що й ця гра була легкою, давайте відверто. Дійсно, з голом Гуцуляка стався саме такий перелом. Цей емоційний фактор і в наступному матчі він може бути різний, абсолютно інша гра може бути. Легко точно не буде, ми розуміємо проти якої збірної ми граємо.

Можливо нам пощастило, що зараз вони знаходяться в такому процесі змін, перебудов. А ми виходили з моментів, де вже більш цілісно виглядаємо як колектив.

Збірна показала як вона тримає удар, це дуже важливо. Це характер, це бажання й звісно ж, наявність таких виконавців у нашій збірній, це має впливати на будь-які матчі, але легко точно не буде. Я думаю, що абсолютно всі, хто є учасником цього процесу, це дуже прекрасно розуміють", – зазначив Ашур.

Нагадаємо, напередодні уболівальники "синьо-жовтих" обрали "Лева Матчу".

Матч-відповідь між Україною та Бельгією відбудеться у неділю, 23 березня. Переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Полісся Імад Ашур

Імад Ашур

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