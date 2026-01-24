Артета: Ніхто не має більшої мотивації виграти АПЛ, ніж я

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про мотивацію виграти довгоочікувану АПЛ цього сезону.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Гадаю, ніхто не має більшої мотивації виграти АПЛ, аніж я. Єдиний спосіб це зробити – залишатись зосередженими та завтра робити краще те, що зробили сьогодні.

Це єдине, що ми можемо контролювати. Все інше мало залежить від нас, а тому лише відволікає", – розповів Артета.

Нагадаємо, Арсенал ставав чемпіоном Англії 13 разів, але востаннє "каноніри" тріумфували в чемпіонаті в далекому 2004 році. Наразі підопічні іспанця очолюють турнірну таблицію, набравши 50 очок після 22 турів.

Мікель Артета тренує лондонців з 2019 року і за цей час команда виграла Кубок Англії та два Суперкубки.

Завтра, 25 січня, Арсенал зіграє матч 23 туру АПЛ – суперником буде Манчестер Юнайтед, а стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше Мікель Артета заявив про готовність "канонірів" боротись за усі чотири трофеї цього сезону.