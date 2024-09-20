Артета підбив підсумки гри з Аталантою у матчі 1 туру Ліги чемпіонів
Мікель Артета (по центру)
Арсенал Лондон
Наставник лондонського Арсенала висловився про нічию (0:0) з італійською Аталантою у матчі 1 туру Ліги чемпіонів-2024/25.
Його слова цитує сайт УЄФА.
"Якщо не вдається перемогти, доведеться забрати одне очко. Ми почали добре, потім втратили контроль над грою та були дуже непослідовні.
Гра була відкритою, але ми не мали проблем в обороні, за винятком пенальті. Давид Райя зробив один із найкращих сейвів, які я бачив у своєму житті", – зізнався головний тренер "канонірів".
Нагадаємо, найнебезпечніший момент представник Серії А мав на 51 хвилині гри, але Маттео Ретегі не зумів переграти голкіпера Арсенала ударом з одинадцятиметрової позначки.