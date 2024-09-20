Артета підбив підсумки гри з Аталантою у матчі 1 туру Ліги чемпіонів

Наставник лондонського Арсенала висловився про нічию (0:0) з італійською Аталантою у матчі 1 туру Ліги чемпіонів-2024/25.

Його слова цитує сайт УЄФА.

"Якщо не вдається перемогти, доведеться забрати одне очко. Ми почали добре, потім втратили контроль над грою та були дуже непослідовні.

Гра була відкритою, але ми не мали проблем в обороні, за винятком пенальті. Давид Райя зробив один із найкращих сейвів, які я бачив у своєму житті", – зізнався головний тренер "канонірів".