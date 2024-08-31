Артета прокоментував скандальну червону картку, яка вирішила долю матчу з Брайтоном

Головний тренер Арсенала Мікель Артета вважає, що арбітр поєдинку проти Брайтона продемонстрував непослідовність, коли вилучив Деклана Райса на початку другого тайму.

Про це він сказав на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить Football London.

"Дуже емоційний день. Ми добре почали, створили три-чотири моменти, але не реалізували їх. Після цього в нас був проблемний період, особливо з м’ячем і поверненням м’яча. Ми втрачали його в деяких складних фазах, нам не вистачало послідовності та домінування. Ми забили дуже хороший гол у момент, де скористалися перевагою суперника.

Потім пішли на перерву, повернулися і були дійсно сильні. Але арбітр ухвалив рішення, яке змінило хід гри. Але навіть в меншості команда зреагувала неймовірно добре, стадіон зреагував неймовірно добре. Мабуть, ми повинні були виграти матч.

Я був вражений тим, наскільки непослідовними можуть бути рішення. У першому таймі два інциденти, але нічого не відбувається. Потім у некритичній зоні м’яч потрапляє в Деклана, він повертається, не бачить гравця, що йде, і торкається м’яча — і вилучення. На такому рівні це дивно.

Арбітр міг показати другу жовту картку, але тоді він повинен був її показати і гравцю Брайтона в першому таймі - ми б грали 10 на 10", — сказав Артета.