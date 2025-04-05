Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Миколенко опинився поза заявкою Евертона на матч з Арсеналом

Володимир Максименко — 5 квітня 2025, 13:25
Миколенко опинився поза заявкою Евертона на матч з Арсеналом
Віталій Миколенко
Getty Images

Фланговий захисник Евертона Віталій Миколенко не зможе зіграти проти Арсенала в матчі 31 туру АПЛ.

Про це повідомила пресслужба "ірисок".

Український футболіст не потрапив до заявки команди Девіда Моєса. Причини такого рішення наразі невідомі. Старт поєдинку заплановано на 14:30 за київським часом.

Зазначимо, що партнер Віталія по збірній Олександр Зінченко залишився у запасі "канонірів".

У сезоні-2024/25 Миколенко зіграв 30 матчів за Евертон у всіх турнірах, в яких відзначився двома результативними передачами.

У минулому турі "іриски" поступились Ліверпулю в дербі, а захисник став одним з найкращих гравців на полі у складі Евертона.

Раніше АПЛ привітала українця, вручивши йому спеціальну нагороду за 100 поєдинків.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко травма Арсенал Лондон

Чемпіонат Англії, АПЛ

Евертон Миколенка прийме Арсенал Зінченка, Борнмут Забарного зустрінеться з Вест Гемом у 31 турі АПЛ
Гвардіоли в Мілані не буде, їх ніщо не пов'язувало і не буде пов'язувати – журналіст
Аморім: Було б божевіллям вірити, що Манчестер Юнайтед найближчими роками стане чемпіоном
Олімпійський чемпіон оцінив гольовий забіг Еланги в матчі проти Манчестер Юнайтед
Аморім та Гвардіола – головні розчарування сезону серед тренерів АПЛ

Останні новини