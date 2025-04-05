Миколенко опинився поза заявкою Евертона на матч з Арсеналом

Фланговий захисник Евертона Віталій Миколенко не зможе зіграти проти Арсенала в матчі 31 туру АПЛ.

Про це повідомила пресслужба "ірисок".

Український футболіст не потрапив до заявки команди Девіда Моєса. Причини такого рішення наразі невідомі. Старт поєдинку заплановано на 14:30 за київським часом.

Зазначимо, що партнер Віталія по збірній Олександр Зінченко залишився у запасі "канонірів".

У сезоні-2024/25 Миколенко зіграв 30 матчів за Евертон у всіх турнірах, в яких відзначився двома результативними передачами.

У минулому турі "іриски" поступились Ліверпулю в дербі, а захисник став одним з найкращих гравців на полі у складі Евертона.

Раніше АПЛ привітала українця, вручивши йому спеціальну нагороду за 100 поєдинків.