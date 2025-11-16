Українська правда
Основний захисник Арсенала травмувався у матчі за збірну Бразилії

Володимир Максименко — 16 листопада 2025, 07:53
Габріел Магальяес
Габріел Магальяес
Основний захисник лондонського Арсенала Габріель Магальяес отримав ушкодження в товариському матчі збірної Бразилії проти Сенегала (2:0). 

Футболіста замінили на 64-й хвилині матчу – замість нього на полі з'явився Веслі Франка.

"Я не знаю, чи є у Габріеля травма. Здається, він щось відчув у привідному м'язі – сканування покаже, але мені дійсно шкода, що він зазнав ушкодження", – наводить коментар Карло Анчелотті ESPN.

Цього сезону бразильський центрбек зіграв 17 матчів на клубному рівні, в яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що у розташуванні збірної Італії отримав травму інший футболіст Арсенала.

