Артета – про майбутній матч з Реалом: Дуже радий грати проти клубу з такою історією

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував найближчі матчі своєї команди, зокрема поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Слова фахівця наводить пресслужба "канонірів".

"Захопливий жереб. Ми гратимемо проти клубу з найбільшою історією, я дуже цьому радий, але нам треба перед цим провести не менш важливі матчі в АПЛ", – розповів Артета.

Окрім того, іспанець відзначив прогрес Челсі, з яким його команда зіграє сьогодні в межах чемпіонату Англії.

"Те, як вони розвиваються, дуже захоплює. У них чудовий тренер та велика кількість талантів у складі. Те, що ми виграли перший матч 5:0 – неймовірне везіння", – резюмував Мікель.

Зазначимо, що матч 29 туру АПЛ між Арсеналом та Челсі відбудеться сьогодні, 16 березня. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Раніше Артета висловився про гру Олександра Зінченка в матч з ПСВ.