Артета: Грати повинні кращі, ротація не обговорюється

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про можливість застосування ротації складу в АПЛ напередодні півфінальних матчів Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ми не повинні думати такими категоріями: грає той, хто хоче. Повинні грати кращі – ті, хто в формі прямо зараз. Такі гравці мають ритм, краще себе почувають морально та фізично, тож це не обговорюється. Якщо наші основні гравці не можуть грати – не проблема, ми їх замінимо, але якщо вони здатні вийти на поле – вони гратимуть", – розповів Артета.

Зазначимо, що весь сезон-2024/25 "каноніри" мали проблеми з травмованими гравцями і наразі недоступними залишаються Бен Вайт, Кай Гаверц, Такехіро Томіясу, Жоржиньйо та Габріел Жезус. Окрім того, Габріел Магальяес, можливо, також достроково завершив сезон через ушкодження.

Сьогодні на Арсенал очікує матч 34 туру АПЛ проти Крістал Пелес – стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Вже у вівторок, 29 квітня, лондонці зіграють перший матч півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Раніше Артета висловився про можливість продовження контракту з Томасом Парті.