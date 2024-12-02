Довбик вийде у стартовому складі Роми на матч проти Аталанти

Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 14-го туру Серії А проти Аталанти у стартовому складі.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

У нинішньому сезоні Артем зіграв 17 матчів за "вовків" на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів та зробив одну результативну передачу.

Зустріч відбудеться в понеділок, 2 грудня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

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Напередодні гри Аталанта знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці, поступаючись лише Наполі. Клуб із Неаполя випереджає "богиню" на 4 бали.

Рома після невдалого старту сезону розташувалася на 13 позиції, маючи в активі 13 очок. Наразі в підопічних Клаудіо Раньєрі 3 поспіль поразки в чемпіонаті Італії.