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Довбик вийде у стартовому складі Роми на матч проти Аталанти

Руслан Травкін — 2 грудня 2024, 20:55
Довбик вийде у стартовому складі Роми на матч проти Аталанти
Артем Довбик
Getty images

Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 14-го туру Серії А проти Аталанти у стартовому складі.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

У нинішньому сезоні Артем зіграв 17 матчів за "вовків" на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів та зробив одну результативну передачу.

Зустріч відбудеться в понеділок, 2 грудня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Напередодні гри Аталанта знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці, поступаючись лише Наполі. Клуб із Неаполя випереджає "богиню" на 4 бали.

Рома після невдалого старту сезону розташувалася на 13 позиції, маючи в активі 13 очок. Наразі в підопічних Клаудіо Раньєрі 3 поспіль поразки в чемпіонаті Італії.

Аталанта Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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