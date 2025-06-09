Нова Зеландія – Україна: де та коли дивитися матч товариського турніру Canadian Shield

Збірна України з футболу зіграє з Новою Зеландією в межах другого туру товариського турніру Canadian Shield.

Зустріч відбудеться 10 червня, на стадіоні "ВМО Філд" у Торонто. Стартовий свисток пролунає о 23:50 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" й MEGOPACK XL та безплатно на телеканалі "MEGOGO Спорт" в етері Т2 і кабельних мережах.

Напередодні підопічні Сергія Реброва зазнали поразки від збірної Канади. Нагадаємо, що згідно з форматом турніру за перемогу в основний час команда заробляє 3 очки, за перемогу в серії пенальті – 2, а за поразку в серії пенальті можна заробити один заліковий бал.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу.

Для України відбірковий етап розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.