Батагов може перейти з Трабзонспора у чемпіонат Молдови

Захисник молодіжної збірної України та турецького Трабзонспора Арсеній Батагов може перейти на правах оренди в молдовський Зімбру.

Про це повідомляє Moldfootball із посиланням на Karadeniz Gazetesi.

За інформацією джерела новий наставник молдовського колективу має зв'язки у Трабзонспорі та хоче підсилити команду українцем, який від моменту свого переходу в турецький клуб не зіграв жодного матчу.

Зазначається, що Батагову надходили пропозиції як від клубів другого дивізіону Туреччини, від команд із Румунії та Польщі. Але пропозиція від Зімбра є кращою.

Нагадаємо, 22-річний оборонець підписав контракт із Трабзонспором на 4 роки з можливістю продовження ще на рік. Це сталося 13 серпня 2024 року. До того українець виступав за луганську Зорю. За кар'єру він також грав за Дніпро-1, Полісся та Дніпро.