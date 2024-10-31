Арсенал націлився на трансфер вінгера Баварії

Арсенал стежить за ситуацією навколо вінгера мюнхенської Баварії Лероя Сане.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета є великим шанувальником гри Сане, з яким він працював у Манчестер Сіті.

Джерело зазначає, що на відміну від Ньюкасла, Арсенал був би серйозним варіантом для 28-річного німця, якщо він вирішить покинути Баварію.

Лерой наразі обговорює з керівництвом клубу можливе продовження контракту, який завершується у червні 2025 року. Вже взимку він зможе домовлятися з новою командою про угоду.

У нинішньому сезоні Сане відіграв 8 поєдинків, в яких відзначився 3 голами.

Раніше колишній півзахисник Арсенала Еммануель Петі порекомендував "канонірам" підписати скандального французького хавбека Поля Погба.