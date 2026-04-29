Арсенал та Атлетико оголосили стартові склади на півфінал Ліги чемпіонів

Тренерські штаби англійського Арсенала та іспанського Атлетико оголосили стартові склади на перший поєдинок стадії півфіналу Ліги чемпіонів.

Атлетико: Облак, Ганцко, Пубіль, Льоренте, Сімеоне, Коке, Кардосо, Лукман, Грізманн, Альварес

Арсенал: Рая, Інкапьє, Габріел, Саліба, Вайт, Райс, Субіменді, Едегор, Мартіленні, Мадуеке, Дьокереш

Матч розпочнеться о 22:00 (за київським часом) на "Цивітас Метрополітано" у Мадриді. Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу має Арсенал, ймовірність звитяги якого оцінюється коефіцієнтом 2,39. На успіх Атлетико можна поставити з коефіцієнтом 3,24, на нічию – 3,64.

Матч-відповідь відбудеться у Лондоні 5 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В іншому півфіналі фіналіста визначать французький ПСЖ та німецька Баварія. Перший поєдинок завершився перемогою підопічних Луїса Енріке з рахунком 5:4.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.