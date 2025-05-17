Клуб Бундесліги продасть своїх лідерів через непотрапляння у єврокубки

Німецький РБ Лейпциг, який за підсумками чемпіонату не потрапив у єврокубки, влітку продасть своїх лідерів.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, йдеться про словенця Беньяміна Шешко та нідерландця Хаві Сімонса, якими цікавиться низка топклубів Європи.

РБ Лейпциг вже встановив цінник на обох гравців – Сімонса можуть продати за 80 мільйонів євро, а Шешко за 70 млн євро.

У поточному сезоні Сімонс провів 33 матчі, де забив 11 м'ячів і віддав 8 асистів, водночас Шешко зіграв у 45 поєдинках, де відзначився 25 голами і 11 результативними передачами.

Як відомо, у суботу, 17 травня, за підсумками останнього 34-го туру німецької Бундесліги закрилися всі питання, які ще залишалися відкритими.