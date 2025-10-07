Арсенал підвищив зарплату своєму голкіперу

Іспанський голкіпер Давід Рая отримав підвищення зарплати від Арсеналу.

Про це повідомляє ВВС.

За їхньою інформацією, ще влітку поточного року 30-річний іспанець домовився з Арсеналом про новий контракт, проте сам лондонський клуб досі не оголосив про підписання нової угоди.

Термін дії нового контракту залишився таким же, як і попереднього – до літа 2028 року. При цьому, Рая отримав підвищення зарплати.

Нагадаємо, Рая виступає за Арсенал з літа 2023 року. Спершу "Каноніри" орендували його у Брентфорда за 3,5 мільйони євро, а через рік викупили за 31,9 мільйона. Наразі трансферна вартість іспанця оцінюється в 40 мільйонів євро.

Наприкінці вересня повідомлялося про те, що Арсенал підготував новий контракт для Букайо Сака.