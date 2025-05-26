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Одразу два голкіпера отримали "Золоту рукавичку" за підсумками сезону АПЛ 2024/25

Олексій Мурзак — 26 травня 2025, 15:56
Одразу два голкіпера отримали Золоту рукавичку за підсумками сезону АПЛ 2024/25
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Голкіпер Арсенала Давід Рая та воротар Ноттінгема Матц Селс стали найкращими стражами воріт Англійської Прем'єр-ліги за кількістю "сухих" матчів у сезоні 2024/25.

Обидва отримали "Золоту рукавичку".

Рая та Селс у підсумку відіграли однакову кількість матчів "на нуль" – по 13 поєдинків.

Зазначимо, це лише третій подібний випадок з моменту заснування нагороди у сезоні 2004/05. Для Давіда Раї ця нагорода стала другою в його кар'єрі, водночас для Селса – дебютною.

Арсенал за підсумками сезону фінішував 2-м в турнірній таблиці, Ноттінгем завершив чемпіонат 7-м та зіграє у Лізі конференцій. Детальніше про сезон АПЛ 2024/25 можна почитати ТУТ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал Лондон Ноттінгем Форест Давід Рая

Чемпіонат Англії, АПЛ

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