Одразу два голкіпера отримали "Золоту рукавичку" за підсумками сезону АПЛ 2024/25
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Голкіпер Арсенала Давід Рая та воротар Ноттінгема Матц Селс стали найкращими стражами воріт Англійської Прем'єр-ліги за кількістю "сухих" матчів у сезоні 2024/25.
Обидва отримали "Золоту рукавичку".
Рая та Селс у підсумку відіграли однакову кількість матчів "на нуль" – по 13 поєдинків.
Зазначимо, це лише третій подібний випадок з моменту заснування нагороди у сезоні 2004/05. Для Давіда Раї ця нагорода стала другою в його кар'єрі, водночас для Селса – дебютною.
Арсенал за підсумками сезону фінішував 2-м в турнірній таблиці, Ноттінгем завершив чемпіонат 7-м та зіграє у Лізі конференцій. Детальніше про сезон АПЛ 2024/25 можна почитати ТУТ.