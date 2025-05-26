Одразу два голкіпера отримали "Золоту рукавичку" за підсумками сезону АПЛ 2024/25

Голкіпер Арсенала Давід Рая та воротар Ноттінгема Матц Селс стали найкращими стражами воріт Англійської Прем'єр-ліги за кількістю "сухих" матчів у сезоні 2024/25.

Обидва отримали "Золоту рукавичку".

Рая та Селс у підсумку відіграли однакову кількість матчів "на нуль" – по 13 поєдинків.

Sharing the Golden Glove ⭐️🧤@NFFC's Matz Sels and @Arsenal's David Raya both finished on 13 clean sheets this season 🤝 pic.twitter.com/I92dL0v5hW — Premier League (@premierleague) May 25, 2025

Зазначимо, це лише третій подібний випадок з моменту заснування нагороди у сезоні 2004/05. Для Давіда Раї ця нагорода стала другою в його кар'єрі, водночас для Селса – дебютною.

Арсенал за підсумками сезону фінішував 2-м в турнірній таблиці, Ноттінгем завершив чемпіонат 7-м та зіграє у Лізі конференцій. Детальніше про сезон АПЛ 2024/25 можна почитати ТУТ.