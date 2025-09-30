Арсенал підготував новий контракт для Сака

Арсенал відновив переговори щодо продовження контракту з вінгером Букайо Сака.

Про це повідомляє talkSPORT.

Переговори щодо контракту між спортивним директором Арсенала Андреа Бертою та Сакою активізувалися після того, як Вільям Саліба підписав новий п'ятирічний контракт.

Зазначається, що "каноніри" усвідомлюють, наскільки затребуваним буде гравець, чий поточний контракт закінчується влітку 2027 року, серед найкращих європейських клубів. Тому, клуб готовий запропонувати йому заробітну плату, яка буде близькою до окладу найоплачуванішого гравця команда Кая Гаверца – 280 тисяч фунтів на тиждень.

У поточному сезоні на рахунку Сака 1 гол у 5 матчах.

Нагадаємо, що завтра, 1 жовтня, Арсенал зіграє з Олімпіакосом Романа Яремчука в межах другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.