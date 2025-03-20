Визначився найкращий воротар АПЛ за відсотком сейвів у поточному сезоні

Голкіпер лондонського Арсенала Давід Рая є найкращим голкіпером чемпіонату Англії в цьому сезоні за відсотком відбитих ударів.

Про це повідомив статистичний портал WhoScored.

29-річний воротар національної збірної Іспанії відбив 71 удар у площину воріт "канонірів" з 95 спроб, таким чином, його відсоток успішних сейвів становить 74,7%.

David Raya has the best save success rate in the Premier League this season (74.7%). 🧤 pic.twitter.com/WI6VytwrOj — WhoScored.com (@WhoScored) March 19, 2025

Водночас за кількістю "сухих" поєдинків" Давід Рая посідає другу сходинку в рейтингу з 11 матчами. А лідером за цим показником є 33-річний бельгійський воротар Ноттінгем Форест Матц Селс – 12 матчів.

У поточному сезоні на рахунку Давіда Раї 16 "сухих" матчів у 42 поєдинках в усіх турнірах. Нагадаємо, Арсенал наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 58 очок за 29 зіграних поєдинків. У 29 турі "каноніри" в лондонського дербі перемогли Челсі. Лідером наразі є Ліверпуль (70 очок).