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Визначився найкращий воротар АПЛ за відсотком сейвів у поточному сезоні

Олексій Мурзак — 20 березня 2025, 16:24
Визначився найкращий воротар АПЛ за відсотком сейвів у поточному сезоні
Давід Рая
Getty Images

Голкіпер лондонського Арсенала Давід Рая є найкращим голкіпером чемпіонату Англії в цьому сезоні за відсотком відбитих ударів.

Про це повідомив статистичний портал WhoScored.

29-річний воротар національної збірної Іспанії відбив 71 удар у площину воріт "канонірів" з 95 спроб, таким чином, його відсоток успішних сейвів становить 74,7%.

Водночас за кількістю "сухих" поєдинків" Давід Рая посідає другу сходинку в рейтингу з 11 матчами. А лідером за цим показником є 33-річний бельгійський воротар Ноттінгем Форест Матц Селс – 12 матчів.

У поточному сезоні на рахунку Давіда Раї 16 "сухих" матчів у 42 поєдинках в усіх турнірах. Нагадаємо, Арсенал наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 58 очок за 29 зіграних поєдинків. У 29 турі "каноніри" в лондонського дербі перемогли Челсі. Лідером наразі є Ліверпуль (70 очок).

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал Лондон Давід Рая

Чемпіонат Англії, АПЛ

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