Визначився найкращий воротар АПЛ за відсотком сейвів у поточному сезоні
Голкіпер лондонського Арсенала Давід Рая є найкращим голкіпером чемпіонату Англії в цьому сезоні за відсотком відбитих ударів.
Про це повідомив статистичний портал WhoScored.
29-річний воротар національної збірної Іспанії відбив 71 удар у площину воріт "канонірів" з 95 спроб, таким чином, його відсоток успішних сейвів становить 74,7%.
Водночас за кількістю "сухих" поєдинків" Давід Рая посідає другу сходинку в рейтингу з 11 матчами. А лідером за цим показником є 33-річний бельгійський воротар Ноттінгем Форест Матц Селс – 12 матчів.
У поточному сезоні на рахунку Давіда Раї 16 "сухих" матчів у 42 поєдинках в усіх турнірах. Нагадаємо, Арсенал наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 58 очок за 29 зіграних поєдинків. У 29 турі "каноніри" в лондонського дербі перемогли Челсі. Лідером наразі є Ліверпуль (70 очок).