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Воротар Арсенала: Буде приємно вибити Реал з Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 07:43
Воротар Арсенала: Буде приємно вибити Реал з Ліги чемпіонів
Давід Райя
УЄФА

Воротар лондонського Арсенала Давід Рая висловився напередодні матчу-відповіді проти мадридського Реала в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та оцінив шанси команди на прохід далі.

Слова іспанця наводить пресслужба УЄФА.

"Настрій чудовий, жодних нервів. Ми приїхали заради перемоги. Команда в курсі усієї величі Реала, тому буде дуже приємно вибити їх з розіграшу Ліги чемпіонів.

Ми не можемо вплинути на зовнішні фактори та шум трибун, тому просто потрібно вірити у свої сили. Це найголовніше. 

Арсенал впевнений у тому, що зможе повторити результат минулого матчу. Ми тут, щоб писати нову історію", – розповів Рая.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться сьогодні, 16 квітня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилась з рахунком 3:0 на користь "канонірів".

Раніше Мікель Артета оцінив стан травмованих гравців лондонського колективу напередодні матчу з Реалом.

Реал Мадрид Арсенал Лондон Давід Рая Ліга чемпіонів-2024/25

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