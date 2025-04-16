Воротар Арсенала: Буде приємно вибити Реал з Ліги чемпіонів

Воротар лондонського Арсенала Давід Рая висловився напередодні матчу-відповіді проти мадридського Реала в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та оцінив шанси команди на прохід далі.

Слова іспанця наводить пресслужба УЄФА.

"Настрій чудовий, жодних нервів. Ми приїхали заради перемоги. Команда в курсі усієї величі Реала, тому буде дуже приємно вибити їх з розіграшу Ліги чемпіонів.

Ми не можемо вплинути на зовнішні фактори та шум трибун, тому просто потрібно вірити у свої сили. Це найголовніше.

Арсенал впевнений у тому, що зможе повторити результат минулого матчу. Ми тут, щоб писати нову історію", – розповів Рая.