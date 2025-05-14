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Ексдиректор Ньюкасла та МЮ отримав посаду у ФА

Володимир Максименко — 14 травня 2025, 13:14
Ексдиректор Ньюкасла та МЮ отримав посаду у ФА
Ден Ешворт
Getty images

Колишній спортивний директор Ньюкасла та Манчестер Юнайтед Ден Ешворт отримав нову посаду та працюватиме у футбольній системі Англії.

Про це повідомляє Talksport.

Функціонер став директором з футболу в англійській Асоціації. В його компетенцію входитиме нагляд за чоловічими та жіночими командами, а також реконструкція парку Святого Георгія.

"Ден – надзвичайно впливова та поважлива фігура в англійському футболі. Ми раді, що він повернувся до роботи", – розповів генеральний директор ФА Марк Буллінгем.

Зазначимо, що Ешворт зі скандалом переходив до Манчестер Юнайтед. Тоді Ньюкасл не мав наміру достроково відпускати свого функціонера до "манкуніаців", через що Ден був готовий подати до суду на "сорок".

Згодом, він все ж приєднався до МЮ, звідки його було звільнено через п'ять місяців після початку роботи.

Раніше повідомлялась сума, яку Манчестер Юнайтед сплатив Ешворту та тен Гагу через звільнення.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Ньюкасл Ден Ешворт

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