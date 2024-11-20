Арсенал може підписати таланта Реала

19-річний півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер може підсилити лондонський Арсенал.

Про це повідомляє Diario SPORT.

За інформацією джерела, "каноніри" планують підписати турецького футболіста на правах оренди.

В поточному сезоні Арда провів на полі 307 хвилин у 12 матчах за свій клуб. Контракт гравця з мадридцями діє до 30 червня 2029 року, а його трансферна вартість за оцінкою Transfermarkt складає 45 мільйонів євро.

Нагадаємо, Гюлер перейшов до Реала влітку 2023 року із Фенербахче за 20 мільйонів євро. Нещодавно повідомлялося, що він не планує покидати "вершкових".